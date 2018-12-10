Премьер-министр Великобритании перенесла слушания в парламенте по соглашению с ЕС о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла слушания в парламенте страны по поводу соглашения с Евросоюзом (ЕС) о Brexit, которые должны были состояться 11 декабря, сообщает Sky News.

По словам Мэй, британский парламент должен быть готов «пойти на компромисс» для достижения согласия по сделке с ЕС. Она отметила, что остается «широко распространенная и глубокая озабоченность» по поводу границы Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, и Ирландии. По мнению Мэй, если бы голосование по сделке в парламенте состоялось 11 декабря, то она была бы отвергнута.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу рассказал, что по мнению парламентариев, подобное решение является «крайне невежливым».

Проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября, а затем его поддержали страны ЕС. После утверждения правительством его должен рассмотреть парламент Великобритании. Если он поддержит принятие документа, то итоговое голосование по нему состоится в декабре 2018 года.

В соглашении упоминается о границах между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Пока и Великобритания, и Ирландия входят в Евросоюз, она существует номинально и не мешает перемещению людей и товаров. При выходе Британии из ЕС граница может возникнуть. Ее возвращение рискует вызвать социальный конфликт и сильно осложнит торговые отношения между двумя частями острова.

После одобрения кабинетом министров сделки по Brexit в отставку ушли несколько министров, в том числе по выходу страны из ЕС Доминик Рааб.

Мэй обращалась к гражданам страны с просьбой поддержать проект по выходу из Евросоюза (ЕС). Ее обращение, как сообщал ТАСС, было опубликовано в газетах страны.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit. Предполагается, что Великобритании понадобится около двух лет на выход из ЕС.