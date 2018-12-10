В Москве суд продлил арест четырем фигурантам дела «Нового величия» до 13 марта

Дорогомиловский районный суд Москвы продлил арест фигурантам дела «Нового величия» Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову до 13 марта 2019 года, сообщает «МБХ-медиа».

Трансляцию заседания в твиттере вел «Маховик политических репрессий». Согласно ей, о продлении ареста ходатайствовал следователь, так как, по его мнению, в случае освобождения из-под стражи фигуранты дела «быстро уедут за границу и сделают паспорта».

При этом фигуранты дела «Нового величия» просили освободить их из-под стражи. В частности Крюков заявил: «У меня есть все доказательства, чтобы меня перевести на домашний арест».

​Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года.

В деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

28 октября в нескольких городах России, в том числе в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «Сети». За пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию на главу движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. В итоге 5 декабря суд отправил 77-летнего правозащитника под арест на 25 суток.