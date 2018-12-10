В Москве суд продлил арест четырем фигурантам дела «Нового величия» до 13 марта
Дорогомиловский районный суд Москвы продлил арест фигурантам дела «Нового величия» Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову до 13 марта 2019 года, сообщает «МБХ-медиа».
Трансляцию заседания в твиттере вел «Маховик политических репрессий». Согласно ей, о продлении ареста ходатайствовал следователь, так как, по его мнению, в случае освобождения из-под стражи фигуранты дела «быстро уедут за границу и сделают паспорта».
При этом фигуранты дела «Нового величия» просили освободить их из-под стражи. В частности Крюков заявил: «У меня есть все доказательства, чтобы меня перевести на домашний арест».
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года.
В деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.
28 октября в нескольких городах России, в том числе в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «Сети». За пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию на главу движения «За права человека» Льва Пономарева составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. В итоге 5 декабря суд отправил 77-летнего правозащитника под арест на 25 суток.