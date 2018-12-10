В российском правительстве не поддержали законопроект об обязательной уплате самозанятыми страховых взносов

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, обязывающий самозанятых граждан самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, сообщает ТАСС со ссылкой на участника заседания комиссии.

По словам собеседника агентства, официальный отзыв правительства планируется утвердить на его заседании. В документе говорится, что предложение, содержащееся в законопроекте, «приведет к двойной уплате страховых взносов». В частности, отмечает ТАСС, в случае одобрения поправок страховые взносы должны были бы платить люди, нанимающие самозанятых, и сами лица, оказывающие услуги.

Как отмечает агентство, автором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов. В законопроекте говорится об установлении тарифов страховых взносов для самозанятых, «исчисляемых в процентах от МРОТ (минимального размера оплаты труда – ред.), установленного федеральным законом». По мнению Вострецова, подобные изменения законодательства позволили бы снизить дефицит внебюджетных фондов и стимулировали неработающих россиян к легальной трудовой деятельности.

Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин одобрил пакет законопроектов, по которым самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам, будут платить специальный налог.

Согласно документам, с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и в Республике Татарстан в экспериментальном режиме появится «налог на профессиональный доход». Предполагается, что доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы индивидуальными предпринимателями и юрлицами — 6%.