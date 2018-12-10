Минкомсвязи представило график отключения аналогового телевидения в российских регионах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) утвердило график отключения аналогового телерадиовещания в регионах России и опубликовало его на своем сайте.

Согласно графику, с 3 декабря 2018 года аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов прекратили в Тверской области. Еще в шести российских регионах (в Чеченской Республике, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях) аналоговое вещание отключат 11 февраля 2019 года, в остальных субъектах – 15 апреля и 3 июня 2019 года.

«С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен», – сообщили в министерстве, отметив, что россияне смогут до конца 2018 года смогут принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве.

Отключение аналогового вещания и переход на цифровое осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В документе говорится о том, что на втором этапе программы планируется «повсеместный переход на цифровое эфирное телерадиовещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства».

В конце октября в Минкомсвязи посоветовали россиянам сменить аналоговые телевизоры на цифровые в связи со сменой типа вещания.

Цифровое и аналоговое телевидение различаются по типу сигнала. В первом случае сигнал представляет собой набор различных кодов, что повышает качество изображения и позволяет настроить больше каналов, во втором информация передается посредством аналогового сигнала, переводящимся в изображение с помощью специальной электронной системы.