ОНФ: 20% российских врачей сообщили о случаях навязывания пациентам платных медицинских услуг

20% медицинских работников государственных клиник известны случаи навязывания пациентам платных медицинских услуг, свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Как отмечает РБК, вопрос был сформулирован так: «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?». В ОНФ изданию пояснили, что этот вопрос касался ситуаций, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали какие-либо платные медицинские услуги (например, исследования и анализы).

Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в разговоре с РБК предположил, что на самом деле количество медработников, от которых требуют предлагать пациентам платные медицинские услуги, выше. «Это очень распространенное явление, связанное с недостатком финансирования», — сказал он.

Подобной позиции придерживается также президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Это общий тренд. Никакого прямого запрета на оказание платных услуг нет, хотя бесплатная медицинская помощь гарантируется Конституцией», — сообщил он РБК.

Больше половины опрошенных ОНФ медработников (58%) предположили, что в 2018 году доля платных медицинских услуг в российских больницах и поликлиниках выросла. 7% респондентов заявили, что их стало меньше, остальные опрошенные считают, что ничего не изменилось. В 2017 году о росте числа платных услуг заявили 62% опрошенных врачей, а 30% придерживались мнения, что этот показатель остался на прежнем уровне.