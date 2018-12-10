В Петербурге суд не принял иск сторонницы Навального ко «ВКонтакте» за разглашение персональных данных правоохранителям

В Петербурге суд отклонил иск сотрудницы уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой к социальной сети «ВКонтакте» о разглашении персональных данных, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В начале ноября иск Чанышевой оставили без движения из-за того, что в нем обнаружили нарушения требований статей Гражданско-процессуального кодекса о форме искового заявления и о прилагаемых к иску документах. Суд предоставил истцу время до 7 декабря, чтобы исправить недостатки.

«Измененное исковое заявление поступило в суд, однако не все указанные судом недостатки были устранены», — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В своем иске Чанышева требовала от «ВКонтакте» возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей из-за разглашения ее личной информации правоохранительным органам. Она подала на соцсеть в суд 31 октября.

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Сотрудники полиции, сославшись на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», потребовали раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, личные данные при регистрации, IP-адрес, а также информацию о других администраторах «Команда Навального | Уфа».

После этого МВД передало эти сведения в Роскомнадзор, который оштрафовал Чанышеву за нарушение закона «О персональных данных».

По мнению активистки, представители «ВКонтакте» своими действиями нарушили законодательство, так как соцсеть может передавать полиции данные только в случае расследования уголовного дела или проверки поданного заявления.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что соцсеть взаимодействует с правоохранительными органами в соответствии с законом.