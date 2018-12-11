СК начал проверку сообщений о сборе подписей против аренды квартиры онкобольными

Следственный комитет начал проверку после сообщений о сборе подписей против против сдачи квартиры в аренду родителям онкобольных детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет о доме, расположенном на юго-западе Москвы.

Ранее координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова сообщила, что жильцы ее подъезда собирают подписи против сдачи одной из квартир семьям с онкобольными детьми из-за их «заразности».

По ее словам, инициатором сбора подписей была старшая по подъезду, которая уверена, что онкология является заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Сбор подписей начался, когда женщина узнала, что одну из квартир сдают людям с онкобольными детьми, приезжающими на лечение в Москву.