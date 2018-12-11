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СК начал проверку сообщений о сборе подписей против аренды квартиры онкобольными

Общество

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Следственный комитет начал проверку после сообщений о сборе подписей против против сдачи квартиры в аренду родителям онкобольных детей. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Уточняется, что речь идет о доме, расположенном на юго-западе Москвы.

Ранее координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова сообщила, что жильцы ее подъезда собирают подписи против сдачи одной из квартир семьям с онкобольными детьми из-за их «заразности».

По ее словам, инициатором сбора подписей была старшая по подъезду, которая уверена, что онкология является заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Сбор подписей начался, когда женщина узнала, что одну из квартир сдают людям с онкобольными детьми, приезжающими на лечение в Москву.

Российские благотворительные фонды часто арендуют квартиры для иногородних подопечных, так как зачастую государством финансируются только квоты на лечение, а не на проживание.

Теги:
онкобольные, nt
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