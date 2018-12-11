Избирком снял кандидата от «Патриотов России» с выборов в губернаторы Приморья

Избирательная комиссия Приморья аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы края от «Патриотов России» Игоря Степаненко. Об этом сообщает Интерфакс.

«На заседании принято решение о вычеркивании фамилии, имени и отчества кандидата из избирательных бюллетеней. На информационных стендах и в других информационных материалах сведения о кандидате будут заклеены», – сказала секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Голоса, отданные за Степаненко в ходе досрочного голосования, учитываться не будут.

Заявление о снятии своей кандидатуры Степаненко подал накануне, объяснив это решение тем, что темпы электоральной мобилизации в его избирательной кампании «существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы».

Таким образом, в выборах главы региона будут участвовать врио главы края Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР.

Повторные выборы главы Приморского края пройдут 16 декабря. В выборах не примет участние Андрей Ищенко, который на выборах в сентябре долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов, но в итоге занял второе место. По данным избиркома, кандидат не прошел муниципальный фильтр для участия в повторных выборах.

Напомним, выборы главы Приморья, которые проходили в два тура 9 и 16 сентября, были отменены из-за нарушения избирательного процесса.