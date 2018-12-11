CNN: как минимум 16 человек из команды Трампа контактировали с представителями России

Как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с представителями России во время предвыборной кампании 2016 года и процесса передачи власти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные из открытых источников, информации СМИ и судебных документов.

Речь идет о личных встречах с россиянами, звонках по телефону, электронных письмах, смс-сообщениях и видеоконференциях.

В список CNN вошли дети Дональда Трампа Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, представитель штаба Рик Гейтс, старший советник Белого дома Джаред Кушнер, советники избирательного штаба Джордж Пападоплос, Картер Пейдж и Роджер Стоун, бывший генпрокурор Джефф Сешнс, участники избирательной кампании Джи-Ди Гордон и Майкл Капуто, соратник Трампа Эрик Принс, чиновник Белого Дома Ави Берковиц, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, а также его деловой партнер Феликс Сэтер.

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Напомним, в США идет расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

5 декабря Мюллер заявил, что не будет настаивать на тюремном заключении экс-советника Трампа Майкла Флинн по делу о даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Спецпрокурор объяснил это тем, что сотрудничество Флинна со следствием было «существенным».

Ранее Флинн признался, что дал ложные показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. По версии следствия, Флинн скрыл, что в декабре 2016 года через российского посла в США Сергея Кисляка просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции».