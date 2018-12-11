Госдепартамент США исключил Россию из списка опасных для посещения стран

Госдепартамент США убрал Россию из списка государств, не рекомендованных к посещению для американцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь Россию перевели к категории стран, в которых необходимо «проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, домогательств и необоснованного применения местных законов».

При этом гражданам США не рекомендуют посещать северокавказские республики и Крым.

В российском посольстве в США отметили, что аналогичные рекомендации американское ведомство дает при посещении таких стран, как Великобритания, Дания, Франция и ФРГ.

В посольстве также заявили, что решение Госдепа связано с чемпионатом мира по футболу, а также давлением со стороны высших учебных заведений и экспертных кругов, которые «слишком часто становились жертвой искусственных бюрократических барьеров».

«Только в Москве в период Чемпионата мира по футболу побывало 167 тысяч гостей из США. В нашей столице и других городах они увидели совсем не ту Россию, которую им «живописует» местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти. Старые страшилки просто перестали работать», – говорится в сообщении посольства.

В январе Россию включили в список стран, перед посещением которых необходимо взвесить возможные риски. Госдеп отметил высокий уровень террористической угрозы и агрессии в России.

Среди стран, в которых нужно соблюдать повышенную осторожность, также оказались Нигер, Куба, Турция, Пакистан, Ливан и Гондурас.