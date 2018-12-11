Ксения Собчак ушла с поста главного редактора LʼOfficiel

Ксения Собчак сообщила об уходе с поста главного редактора российской версии журнала LʼOfficiel. Об этом она написала в своем инстаграме.

«За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек <…> Но пришло время идти дальше!» — написала Собчак.

Она отметила, что октябрьский номер журнала стал последним под ее руководством. Кто возглавит журнал после ухода Собчак, пока неизвестно.

L`Officiel — французский журнал о моде, который издается в Париже с 1921 года, российская версия запустилась в 1998 году. Ксения Собчак возглавила редакцию журнала в 2014 году — когда права на издание журнала купил бизнесмен Александр Федотов.

С октября 2017-го по июнь 2018 года она уходила в неоплачиваемый отпуск в связи с участием в выборах президента России (Федотов в то же время был одним из спонсоров ее кампании). На выборах Собчак заняла четвертое место, набрав 1,68%, за нее проголосовал 1 238 031 избиратель.

6 июня этого года Арбитражный суд Москвы занял сторону бывшего владельца журнала, Владимира Помукчинского, и аннулировал сделку по продаже L`Officiel, поскольку Федотов обманом завладел правами на журнал.