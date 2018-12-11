Самолет с застрявшими на Хайнане российскими туристами вылетел в Казань

Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань, вылетел в Казань. Об этом сообщает Интерфакс.

«Самолет авиакомпании „ИрАэро“ вылетел в 8:00 по московкому времени и должен ориентировочно прибыть в 17:00 по Москве. На борту 373 пассажира», — сказал пресс-секретарь международного аэропорта «Казань».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; до десяти лет лишения свободы) против туроператора, чьи клиенты застряли на курортах китайского острова Хайнань. По версии следствия, менеджеры компании получили от туристов больше миллиона рублей, но не оплатили авиакомпании перелет в Китай и обратно.

Как сообщал Ростуризм, проблемы туроператора «Жемчужная река» с авиаперевозчиками «ИрАэро», Pegas Fly «АЛРОСА» и S7 возникли примерно две недели назад. После этого «ИрАэро» заявила о прекращении рейсов в некоторые китайские города из-за задолженности туроператора, из-за чего покинуть Китай не смогли около полутора тысяч российских туристов, находящихся на острове Хайнань.