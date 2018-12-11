«Коммерсант»: правительство предложило оснастить дома «умными счетчиками» газа за 128 млрд рублей

Министерствам и ведомствам поручили проработать идею об оснащении жилых домов так называемыми «умными счетчиками», которые отслеживают потребление газа, за 128 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Инициатором идеи выступил вице-премьер Дмитрий Козак. Он рассчитывает, что готовые предложения будут сформированы к марту 2019 года. Представитель вице-премьера Илья Джус пояснил, что в правительстве занимаются «первичной проработкой вопроса».

«Коммерсант» уточняет, что в этом проекте намерен участвовать «Газпром межрегионгаз». В самой компании объяснили, что они будут задействованы только на этапе согласования.

Напомним, Государственная дума в ноябре 2017 года в первом чтении уже приняла проект закона об обязательной установке счетчиков электроэнергии, однако до второго чтения эта инициатива пока так и не дошла. При этом неизвестно, будет ли в законе сказано что-то про «умные счетчики», которые позволяют собирать данные о потребленном газе и передавать их компаниям автоматически.