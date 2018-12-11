Золотов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному на 1 млн рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов попросил суд взыскать с оппозиционера Алексея Навального 1 млн рублей в качестве компенсации по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС рассказал адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова.

По словам защитника, исковое заявление подано в Люблинский суд Москвы. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его [Навального] словам, объедает своих сотрудников», — уточнил Горгадзе.

При этом защитник отмечает, что взысканные деньги, в случае победы, будут отправлены в один из детских домов.

Поводом для искового заявления послужило расследование Навального, в котором утверждалось, что после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз.

Владельцем «Дружбы народов», говорится в расследовании, через цепочку компаний является Борис Кантемиров, который ранее был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Виктор Золотов, который в настоящее время возглавляет Росгвардию.

После этого расследования Золотов записал видеообращение, в котором отверг заявления ФБК, обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную».

Читайте также Слезая с сатисфакции. Как генерал Золотов создал новый жанр

Навальный ответил Золотову так: он предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на «спортивный поединок». В результате «дуэли» так пока и не состоялось.

Однако в ноябре стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку контрактов между Росгвардией и поставщиком продуктов мясокомбинатом «Дружба народов», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по этому поводу.

Инициатором дела стал начальник отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А.Вертей. В ФСБ обратили внимание на то, что мясокомбинат мог «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

В частности, Росгвардия покупала у мясокомбината «Гатчинский» сосиски по цене 215,9 рублей за кг и сардельки — 197,73 рублей за кг. Однако после того, как контракт был заключен с «Дружбой народов» сосиски и сардельки стали стоить 350 рублей, при этом мясокомбинат закупал эти продукты все у того же мясокомбината «Гатчинский», рассказали источники РБК. Таким образом, по информации издания, было закуплено 20 т сосисок и 20 т сарделек, но на 3,4 млн дороже, чем если бы это было напрямую.

По информации СМИ, Золотов объяснял выбор «Дружбы народов» тем, что «мясокомбинат обладает развитой производственно-технологической базой для изготовления полного спектра продовольственных товаров, имеет многолетний опыт поставок продовольствия и положительную репутацию на рынке». Все это нужно для того, чтобы «улучшить питание военнослужащих».