В московском Доме журналиста проходит прощание с Людмилой Алексеевой

В Центральном доме журналиста в Москве проходит прощание с правозащитницей, главой Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилой Алексеевой.

На небольшой сцене в зале установлен открытый гроб, над ним портрет Алексеевой. Люди проходили к нему постоянными потоком и возлагали цветы.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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Среди тех, кто пришел попрощаться с правозащитницей, — послы Европейских стран и США, представители Совета Европы, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, политик Алексей Навальный с супругой, глава Совета по правам человека при президента России (СПЧ) Михаил Федотов и другие.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Прощание с правозащитницей проходит при повышенных мерах безопасности. На улицей много полиции, а на входе установлены металлические рамки. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что на панихиду может приехать президент России Владимир Путин.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Людмила Алексеева — одна из самых известных российских правозащитников, который стоял у истоков первой правозащитной организации в России — Московской Хельсинкской группы. Она скончалась на 92-м году жизни 8 декабря 2018 года. Ее похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.