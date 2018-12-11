Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к российской информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Чиновник добавил, что Роскомнадзор может возбудить еще одно административное дело против Google за неисполнение российского законодательства.

С 1 октября в России вступил в силу закон, который обязывает поисковые системы подключаться к реестру и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, который находятся в списке запрещенных.

Ряд российских поисковиков и интернет-площадок, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Rambler, подписали с «Газпром-Медиа», «Национальной медиа группой», «СТС Медиа» и другими правообладателями антипиратский меморандум.

Они договорились ежедневно удалять из выдачи ссылки на ресурсы, на которых, по данным правообладателей, был нелегально выложен принадлежащий им контент. Гарантом исполнения меморандума выступил Роскомнадзор.

На следущий день стало известно, что Роскомнадзор пригласил представителей Google принять участие в составлении административного протокола за отказ подключиться к реестру заблокированных сайтов по ч. 1 ст. 13.40 КоАП (неисполнение обязанностей оператором поисковой системы).