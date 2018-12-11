Госдума подняла МРОТ на 117 рублей

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении с 2019 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей до уровня прожиточного минимума в 11 280 рублей, говорится в карточке на сайте нижней палаты.

Повышение МРОТ затронет 3,7 миллионов россиян, отмечается в пояснительной записке, а поднятие зарплаты бюджетникам до прожиточного уровня обойдется государству в 5 миллиардов рублей.

Предыдущий раз МРОТ повышали с 1 мая этого года — сейчас его размер составляет 11 163 рубля.

В конце ноября правительство впервые за 10 лет увеличило размер пособия по безработице: его минимальный размер в 2019 году вырастет с 850 рублей до 1,5 тысячи рублей, а максимальный — с 4,9 тысяч рублей до 8 тысяч рублей.

С 1 января также увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 24 тысяч рублей до 26 тысяч рублей. Если до беременности заработка не было, то пособие будет рассчитываться на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), оно будет равняться 4 512 рублей.