FT рассказал о переговорах по продаже «Альфа-Банка». В банке это опровергли

Бенефициар «Альфа-банка» Михаил Фридман проводил переговоры с UniCredit и ВТБ о возможной продаже кредитной организации, утверждают семь источников газеты Financial Times.

По словам собеседников FT, вопрос о продаже «Альфа-Банка» итальянскому UniCredit поднимался около года назад, а российскому ВТБ — несколько месяцев назад. Неназванный высокопоставленный сотрудник «Альфа-Банка» утверждает, что Фридман «уже некоторое время искал выход».

В публикации утверждается, что цена сделки может равняться 7-8 млрд долларов. При этом, по информации Financial Times, в Кремле якобы не хотят перехода «Альфа-Банка» к государству, так как это повлияет на состояние банковского сектора.

В пресс-службе «Альфа-Банка» настаивают, что «никаких переговоров не было и не ведется». Глава ВТБ Андрей Костин также утверждал, что банк не собирается покупать «Альфа-Банк».

Напомним, летом 2018 года генеральным директором «Альфа-Банка» стал Владимир Верхошинский, который до этого возглавлял розничный бизнес ВТБ. Вместе с ним, в банк перешли еще два топ-менеджера.