Bild опубликовала удостоверение на имя Владимира Путина из архивов Штази

Немецкие исследователи обнаружили в архивах дрезденского управлениия Министерства госбезопасности ГДР (немецкое сокращение — Stasi, «Штази») удостоверение на имя действующего президента Владимира Путина, его опубликовала газета Bild.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) December 10, 2018

Как отмечает издание, удостоверение на имя майора Владимира Путина было выдано ему 31 декабря 1985 года и было собственноручно им подписано, впоследствии оно продлевалось каждый квартал вплоть до конца 1989 года. Документ давал ему право беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не выдавать никому, что работает на советскую спецслужбу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что удостоверение может быть подлинным. «Как известно, <...> во времена Советского Союза и КГБ, и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — рассказал он ТАСС.

Владимир Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене. На сайте Кремля отмечается, что он дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника, а в в 1989 году его наградили бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».