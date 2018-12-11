Президент Польши посмертно наградил Людмилу Алексееву

Правозащитницу Людмилу Алексееву посмертно удостоили кавалерским крестом Ордена заслуг перед Польшей, который является высшей наградой в стране для иностранцев, по решению президента Анджея Дуды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

В МИД страны добавили, что на церемонию прощания с правозащитницей приедет глава канцелярии президента Михал Дворчик. Он возложит венок и прочтет письмо с соболезнованиями от премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Церемония прощания проходит в Центральном доме журналиста. Попрощаться с Алексеевой приехали послы Европейских стран и США, представители Совета Европы, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, политик Алексей Навальный с супругой, глава Совета по правам человека при президента России (СПЧ) Михаил Федотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, цветы к гробу возложил президент России Владимир Путин.

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Людмила Алексеева — одна из самых известных российских правозащитниц, которая стояла у истоков первой правозащитной организации в России — Московской Хельсинкской группы. Она скончалась на 92-м году жизни 8 декабря 2018 года. Ее похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.