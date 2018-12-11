Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского к 13 годам по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил бывшего участкового Алексея Житнюка к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мужчину также лишили специального звания старшего лейтенанта полиции, отметила пресс-секретарь Мосгорсуда.

Поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно», процесс проходил в закрытом режиме. Однако агентство «Росбалт» со ссылкой на близкие к следствию источники утверждало, что Житнюка обвиняли в передаче норвежским спецслужбам и ЦРУ сведений о российском военно-морском флоте, содержащих гостайну.

По данным «Росбалта», он передавал их через гражданина Норвегии Фруде Берга, которого в декабре прошлого года арестовали по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). Адвокат Берга Илья Новиков тогда говорил, что его подзащитного обвиняют в отправке конвертов с шпионскими инструкциями и деньгами, сам он вину не признает.