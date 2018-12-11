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Литва призвала европейские страны расширить санкции против России

Политика

Мария Епифановасобкор в странах Балтии

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Сейм Литвы в понедельник 10 декабря принял резолюцию в поддержку Украины, в которой призвал европейские страны «изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии». Литовские парламентарии предлагают не вводить точечные санкции за отдельные инциденты, а выставить России список требований, за невыполнение которых России будут грозить «куда более эффективные и широкие санкции». За резолюцию проголосовали 79 депутатов, двое воздержались. 

«Российская Федерация намеренно предпринимает последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза и НАТО, их государств-членов и критиков Кремля, и перешла «красную линию» в Керченском конфликте», — говорится в документе.

Депутаты предлагают предъявить России следующие требования: 

  • Срочная передача Керченского пролива Организации Объединенных Наций
  • Передача контроля над оккупированными и контролируемыми российской стороной территориями миротворческой миссии Организации Объединенных Наций
  • Освобождение всех политических заключенных и военнопленных, которые являются гражданами Украины

Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время, литовские депутаты предлагают «ввести всеобъемлющие санкции, в том числе в российском газовом, нефтяном и финансовом секторах, включая ее удаление из системы SWIFT». 

На прошлой неделе Литва ввела индивидуальные санкции против нескольких россиян, которые причастны к задержанию украинских судов в Керченском проливе: им будет запрещен въезд в страну. 

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Весь экипаж был арестован, сейчас украинские моряки находятся в следственном изоляторе.   

Теги:
евросоюз, керченский пролив, санкции, литва, прибалтика
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