Литва призвала европейские страны расширить санкции против России

Сейм Литвы в понедельник 10 декабря принял резолюцию в поддержку Украины, в которой призвал европейские страны «изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии». Литовские парламентарии предлагают не вводить точечные санкции за отдельные инциденты, а выставить России список требований, за невыполнение которых России будут грозить «куда более эффективные и широкие санкции». За резолюцию проголосовали 79 депутатов, двое воздержались.

«Российская Федерация намеренно предпринимает последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза и НАТО, их государств-членов и критиков Кремля, и перешла «красную линию» в Керченском конфликте», — говорится в документе.

Депутаты предлагают предъявить России следующие требования:

Срочная передача Керченского пролива Организации Объединенных Наций

Передача контроля над оккупированными и контролируемыми российской стороной территориями миротворческой миссии Организации Объединенных Наций

Освобождение всех политических заключенных и военнопленных, которые являются гражданами Украины

Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время, литовские депутаты предлагают «ввести всеобъемлющие санкции, в том числе в российском газовом, нефтяном и финансовом секторах, включая ее удаление из системы SWIFT».

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На прошлой неделе Литва ввела индивидуальные санкции против нескольких россиян, которые причастны к задержанию украинских судов в Керченском проливе: им будет запрещен въезд в страну.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Весь экипаж был арестован, сейчас украинские моряки находятся в следственном изоляторе.