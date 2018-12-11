В Армении задержали российского военного по подозрению в убийстве жительницы Гюмри

В Армении задержали военнослужащего российской военной базы в Гюмри по подозрению в убийстве местной жительницы Джульетты Гукасян, сообщили Aysor.am, GalaTV и Интерфаксу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

По данным журналистов, 3 декабря в больницу района Слободка города Гюмри с побоями доставили 57-летнюю Джульетту Гукасян, которая работала дворником в Гюмрийском жилищно-коммунальном отделе.

На нее напали утром по дороге на работу. Утром в день трагедии они вместе с дочкой Анаит вышли из дома вместе, но пошли в разные стороны. Джульетта не дошла до места работы, ее избили на пути.

Женщину забрали в больницу, она была в сознании, сумела рассказать следователям, что на нее напали сзади, однако по дороге в больницу скончалась.

Врачи и полицейские не дали дочери увидеться с матерью. Как рассказала GalaTV Анаит Гукасян, их семья жила очень бедно, денег на похороны матери у нее не было — помогла мэрия Гюмри. У Анаит Гукасян осталась 90-летняя бабушка-инвалид.

Версия о том, что на Джульетту Гукасян напал российский военнослужащий, появилась практически сразу. Российское посольство в Армении даже опровергало сообщения местных изданий на эту тему: «Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные».

В начале ноября в Гюмри задержали 28-летнего местного жителя, которого жена военного с российской базы обвинила в изнасиловании. Протестующие жители Гюмри после этого перекрыли улицу у здания прокуратуры, требуя его освобождения.

Как уточняло GalaTV, россиянка указала в заявлении, что мужчина-таксист пытался общаться в мессенджере WhatsApp, после того как несколько раз подвозил ее, она отказала ему, поскольку является замужем, а 29 октября в 8 утра мужчина якобы проник к ней в квартиру, закрыл рот руками и попытался изнасиловать.

Напомним, в январе 2015 года в Гюмри солдат-срочник Валерий Пермяков, служивший на 102-й военной базе, убил членов семьи Аветисян, в том числе двухлетнюю девочку и шестимесячного младенца. Это преступление вызвало тысячные акции протеста у здания Генконсульства России в Армении и у военной базы. 23 августа 2016 года суд приговорил Пермякова к пожизненному заключению.