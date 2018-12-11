НТВ отремонтировала дачу родителей Марии Захаровой. Представитель МИДа заявила, что «не выступала в роли госслужащей» в программе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласовала свое участие в программе «Дачный ответ», в ходе которой для ее родителей построили веранду в «русском стиле». Так ответила Захарова изданию The Insider на критику, которая появилась после ее участия в программе.

В загородном доме Марии Захаровой нашлось место для увлечений всех членов семьи. Гостеприимным хозяевам не хватало только «чего-то похожего на веранду». И вот «Дачный ответ» взялся за исполнение мечты: https://t.co/I1DtZHaHpz pic.twitter.com/Do2SWmv6oG — НТВ (@ntvru) December 9, 2018

«Я не выступала в этой ситуации в роли государственного служащего, я выступала в роли дочери. А моя семья выступала в роли семьи. И это не моя дача. Это дача моей мамы и моего папы. Что мы неправильно сделали?», — сказала Захарова.

О том, что Захарова могла нарушить этический кодекс госслужащего, заявлял заместитель генерального директора Транспэренси Интернешнл Илья Шуманов. Он объяснил, что нарушение может быть в том, что НТВ — публичная телекомпания, а МИД является ее ньюсмейкером, а ООО «Переделка дизайн», которое делает программу «Дачный ответ», непосредственно связано с НТВ, получается, что произошло оказание услуг родственникам госслужащему.

«Несмотря на то, что прямых ограничений на получение подарков родственниками госслужащего в законодательстве нет, в законе о гражданской службе есть понятие личной заинтересованности госслужащего, которое может повлиять на объективное выполнение им должностных обязанностей», — комментировал Шуманов.

Захарова ответила, что никаких доходов при исполнении должностных обязанностей, кроме зарплаты, которую ей начисляли «никогда не получала, а направляемые в мой адрес протокольные подарки сдаю по акту в соответствующее структурное подразделение». «Взяток не беру, подарки возвращаю, справку об имуществе и доходах регулярно сдаю в кадры», — заключила представитель МИД России.

В сюжете, показанном на НТВ, говорится, как построили веранду площадью 75 кв.м., которую теперь можно использовать как танцевальный зал, балкон и столовую, в которой есть пол с обогревом и печью, а в оформлении использовалась антикварная мебель. Захарова заявляла, что команда «Дачного ответа» помогла осуществить ей «путешествие в свою мечту».