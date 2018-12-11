Экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), передает ТАСС. Суд также лишил его офицерского звания.

По версии следствия, в течение двух лет, с 2003 по 2005 годы, когда мужчина проходил военную службу по контракту в должности помощника начальника группы войсковой части, он передавал украинским службам сведения, составляющие гостайну. Сам Пархоменко не признает свою вину и намерен обжаловать приговор.

Его задержали в конце ноября 2016 года в Севастополе, до этого в ФСБ объявили о задержании в Севастополе Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова по подозрению в подготовке диверсий на территории Крыма в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. В прошлом году Штыбликова приговорили к пяти годам колонии строгого режима, в августе этого года начался суд над двумя другими фигурантами.