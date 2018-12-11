СМИ сообщили об отставке начальника Центра «Э»

Начальник главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Тимур Валиулин подал в отставку, утверждают ТАСС, Интерфакс, РИА Новости и РБК со ссылкой на источники.

«Его рапорт удовлетворен, но назначаются и снимаются с таких должностей только указом президента», — сказал собеседник ТАСС.

Однако, что стало причиной для такого решения, СМИ не называют. В МВД России не выпускали официального заявления по этому поводу.

Валиулин возглавляет данное управление с 2012 года. Он также внесен в американский санкционный список. В октябре 2017 года Валиулин предлагал ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в несогласованных политических акциях.

«Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — говорил Валиулин.