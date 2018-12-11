Хашогги, Фельгенгауэр и редакция Capital Gazette. Журнал Time назвал «людьми года» пострадавших из-за своей работы журналистов

Редакция журнала Time присудила ежегодное звание «человек года» журналистам по всему миру, которые пострадали из-за своей профессиональной деятельности, говорится на сайте издания.

Журнал называет их «стражами», которые ведут войну за правду. Среди них убитый в саудовском генконсульстве обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги, осужденные в Мьянме журналисты Reuters, расстрелянные в июне пятеро сотрудников американской региональной газеты Capital Gazette, а также филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине за критику наркополитики властей.

JUST IN: Time magazine chooses Khashoggi and other journalists as 2018 ‘Person of the Year’ https://t.co/OMDsyh5R27 — NBC News (@NBCNews) December 11, 2018

В списке также оказались двое российских журналистов — заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую год назад напали с ножом, и Аркадий Бабченко, который для раскрытия покушения на него участвовал в инсценировке собственного убийства.