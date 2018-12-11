Шедевр Тициана стоимостью $20 млн из расследования «Новой газеты» собираются вывезти из России

«Венера и Адонис» Тициана

Через неделю, 17 декабря, из Пушкинского музея под траурные фанфары вынесут полотно Тициана «Венера и Адонис». Публичная жизнь шедевра в музее будет окончена. Договор между ГМИИ имени Пушкина и частными владельцами о временном хранении и экспонировании подошел к концу. И частные владельцы намерены полотно у музея забрать.

«Новая газета» подробнейшим образом рассказывала эту детективную историю в № 106 от 26 сентября 2018 года в материале «Дайте Тициану гражданство в России». Речь шла о невероятном сюжете атрибуции никому не известной картины, оказавшейся оригиналом гения и потеснившей знаменитое полотно музея Прадо, в свою очередь оказавшееся вторым. И о личности ученого, установившего авторство, — замечательном итальянисте с мировым именем Виктории Марковой. О том, какие приключения выпали на долю Тициана в Италии и России. И, само собой, — о личности реального владельца, Владимире Логвиненко, пытающегося спрятать свое ценнейшее приобретение за фиктивными документами и персонажами.

После публикации вокруг Тициана закипели события. Стараниями директора музея Марины Лошак довольно скоро было найдено частное лицо, готовое приобрести полотно за сумму, много выше оценочной аукционной, чтобы поднести в дар музею. Но владельца сумма категорически не устроила. Его запросы оказались много выше.

Официальные инстанции всех уровней — от Министерства культуры РФ до администрации президента — пытаются вмешаться в сюжет, но развитие его пока самое драматичное. Музей не может нарушить договор под угрозой огромных штрафных санкций, корыстолюбивый владелец не идет на переговоры, власти сделать ничего не могут. Или не хотят.

Потому что, будь обладатель Тициана кристально честным человеком, а провенанс картины абсолютно безупречным — и об этом шла речь в публикации, не было бы и не могло быть никаких вопросов. Право частной собственности уважают повсюду, даже у нас. Но вопросов много — и по истории ввоза картины в Россию, и по истории ее легализации, и даже — будем прямолинейны — по каналам возникновения средств, источникам частного капитала, которым оплачено полотно. Власти в этой истории достаточно встать на сугубо правовые позиции.

Иначе — Россия, так и не успев дать гражданство Тициану Вечеллио, его лишится. Осталось шесть дней.