Минюст России пожаловался ЕСПЧ на «злоупотребления» со стороны Украины

Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) использует, как инструмент для достижения «собственных политических целей», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста России.

В Минюсте заявляют, что ходатайство Украины о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о задержании 24 украинских моряков основано на «домыслах» и «спекуляциях».

При этом российская сторона утверждает, что Украина допустила некоторые «процессуальные дефекты» при подаче заявлений по этому вопросу. «В частности, украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы»,— говорится в заявлении министерства.

Европейский суд по правам человека 30 ноября потребовал от России предоставить информацию о конфликте и состоянии экипажа украинских военных кораблей по обращению министерства юстиции Украины. Украинская сторона настаивала, что моряки являются военнопленными и поэтому к ним должны применяться все гарантии защиты, предусмотренные Женевскими конвенциями.

Читайте также Реконструкция вооруженного конфликта в Керченском проливе: соединяем версии ФСБ России и генпрокуратуры Украины

Напомним, конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Весь экипаж был арестован, сейчас украинские моряки находятся в следственном изоляторе.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.