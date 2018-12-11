Ректора ВГИКа обвинили в запрете акции в поддержку Кирилла Серебренникова

Куратор «Гоголь-центра» Валерий Печейкин рассказал, что ректор ВГИКа Владимир Малышевь запретил проводить в здании института акцию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, назначенную на 12 декабря.

«Акцию назвали «митингом», который «не соответствует уставу заведения», — написал он в фейсбуке. Печейкин в своем посте добавил, что акцию проведут в то же время в пространстве Nol в торговом центре «Мозаика».

Пресс-служба ВГИКа назвала ложной информацию, что проведение акции в здании института в принципе планировалось, ведь, согласно уставу заведения, «проведение политических и общественно-политических акций не допускается».

Первой о проведении акции «Быть Кириллом Серебренниковым» в начале декабря написала «Афиша-Daily». Ожидалось, что ее участники смогут прочесть слова Серебренникова из заседаний суда по делу «Седьмой студии» или свое посвящение режиссеру. Впоследствии записи смонтируют в документальный фильм «Семь» о «Гоголь-центре».

Напомним, в настоящий момент в Мещанском районном суде Москвы рассматривается дело режиссера Кирилла Серебренникова, а также руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признает своей вины.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.