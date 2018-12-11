Путин обещал поручить Чайке проверить арест Льва Пономарева

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека пообещал поручить генпрокурору Юрию Чайке проверить решения об аресте правозащитника Льва Пономарева за пост в соцсетях об акции «За ваших и наших детей». Трансляцию заседания вело РИА Новости.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее. В то же время ставить под сомнение справедливость решения по Пономареву невозможно. <..> Речь шла о призывах к несанкционированным митингам.

Но мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения»,

— ответил Путин на вопрос журналиста Николая Сванидзе.

При этом Путин сказал, что ему не сообщали о делах, к шествию против которых призывал в своем посте Пономарев — делах «Нового величия» и «Сети».

После того, как глава СПЧ Михаил Федотов рассказал ему несколько подробностей о делах, в том числе о пытках электрошокером в отношении фигурантов «пензенского дела», Путин сказал, что «естественно, нужно проверить», но тут же добавил, что сотрудники ФСБ не работают в микроавтобусах: «Единственное что приходит в голову, что сотрудники ФСБ не работают в этих автобусах. Их просто там нет».

В ответ Сванидзе, который в свою очередь рассказал о провокаторах в деле «Нового величия», Путин сказал:

«Это гапоновщина какая-то. Давайте посмотрим».

Напомним, в деле «Нового величия» десять фигурантов. Все они обвиняются по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу «Сети» (прим. — также известному как «пензенское дело») проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.