Суд продлил арест обвиняемому по «пензенскому делу» Виктору Филинкову

Дзержинский районный суд Петербурга продлил на полтора месяца арест антифашисту по делу о террористическом сообществе «Сеть». Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

Решение было оглашено в закрытом режиме. Филинков пробудет в СИЗО Петербурга до 22 января 2019 года.

«Есть проблемы со здоровьем, пытаемся заставить тюремную систему назначить ему обследование, чтобы понять, в каком лечении нуждается Филинков», — сказал Черкасов.

Речь идет о псориазе, остеохондрозе и постоянной простуде, добавил адвокат.

Ранее адвокат рассказывал, что у Филинкова сильно ухудшилось​ здоровье, пока его этапировали из разных городов для следственных мероприятий.

По делу «Сети» (или «пензенское дело») проходят 11 человек. Следствие считает, они участвовали в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые также неоднократно жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку».