В Госдуму внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид

В Госдуму внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов, нарушающих законодательство о финансовом рынке, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом планируется внести изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) России и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки направлены на то, чтобы Центробанк (ЦБ) России мог выносить решения, на основании которых появилась возможность до суда блокировать сайты, нарушающие законодательство.

Речь идет о ресурсах, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей интернета в заблуждение и выдающих себя за сайты различных финансовых организаций за счет сходства оформления, доменных имен или содержания, а также не имеющих права оказывать финансовые услуги в соответствии с российским законодательством.

Документом также предлагается наделить ЦБ правом подавать в суд на сайты, которые распространяют информацию, позволяющую получить нелегальный доступ к системам кредитных и финансовых организаций, а также электронных платежных систем и техническим устройствам клиентов.

В ноябре Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил заблокировать на территории России два сайта группы компаний «Кэшбери», которая, по мнению ЦБ, организовала «одну из самых масштабных финансовых пирамид». О ее раскрытии регулятор сообщил в конце сентября.

Владелец «Кэшбери» Артур Варданян 1 ноября объявил о закрытии компании, так как на нее «объявили охоту». При этом он назвал успешной ее модель и заявил о «намерении продолжить игру на мировой арене». Варданян говорил о намерении открыть новую компанию через три месяца.