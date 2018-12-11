В Казани врача частной клиники осудили за смерть пациента из-за неправильно назначенного обезболивающего

Вахитовский районный суд Казани признал врача-колопроктолога частной медицинской клиники Халиля Зиятдинова виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщил юрист Андрей Сучков, по инициативе правозащитных организаций «Зона права» и «Акцент» представлявший интересы сестры погибшего пациента.

Зиятдинова приговорили к 2,5 годам ограничения свободы, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

5 апреля 2017 года Ленар Насыбуллов пришел на прием в частную медклинику к врачу-колопроктологу Халилю Зиятдинову с жалобами на периодические боли.

По версии следствия, Зиятдинов не указал в амбулаторной карте записи об объективном состоянии Насыбуллова и установил ему неверный клинический диагноз. После этого он «с целью извлечения прибыли» сообщил Насыбуллову, что тому необходима операция с использованием лидокаина.

При этом врач не предоставил пациенту полную информацию о противопоказаниях лидокаина во время операции и рисках и осложнениях, связанных с его применением, и не получил от них письменное информированное согласие на медицинское вмешательство.

Кроме того, по данным следствия, Зиятдинов не собрал анамнез о перенесенных Насыбулловым заболеваниях и не инициировал проведение иных медицинских процедур, хотя на тот момент жизни пациента ничего не угрожало, и экстренная операция не требовалась. Более того, при заболевании Насыбуллова использование лидокаина было противопоказано.

Судебно-медицинские эксперты и представители территориального управления Росздравднадзора выявили серьезные нарушения при оказании Зиятдиновым медицинской помощи.