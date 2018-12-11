Роскомнадзор вынес предупреждения «Эху Москвы в Пскове» за «оправдание терроризма» в программе «Минутка просветления». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Во время эфира журналистка Светлана Прокопьева заявила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, и привела в пример взрыв в Архангельском ФСБ, который устроил 17-летний студент.

За цитирование передачи предупреждение также получила «Псковская лента новостей» (ПЛН).

31 октября в Архангельске в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) произошел взрыв неустановленного устройства, которое активировал 17-летний студент местного техникума. Сам он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.

Перед взрывом в одном из анархистских чатов в Telegram появилось сообщение от неизвестного о том, что он собирается устроить теракт и берет за него ответственность. Мотивом он назвал пытки и фабрикацию уголовных дел, в которых он обвинил сотрудников спецслужб.