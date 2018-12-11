Отстраненная после слов о «долге государства» свердловская чиновница вернулась к работе в администрацию области

Свердловская чиновница Ольга Глацких, которая в ответ на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, вернулась на работу в администрацию области. Об этом сообщают «Ura.ru» и «66.ru» со ссылкой на распоряжения губернатора Евгения Куйвашева.

В распоряжении сказано, что Глацких разрешили вернуться к работе с 10 декабря в связи с завершением проверки в отношении чиновницы.

Как уточняет URA.ru, Глацких будет возглавлять департамент молодежной политики до его объединения с министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Не известно, продолжит ли она работать в региональном правительстве после объединения.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, который возглавляла Ольга Глацких. Департамент Глацких войдет в состав нового министерства образования и молодежной политики, который создается «в целях повышения эффективности деятельности государственных органов».

Напомним, в начале ноября директора департамент молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких спросили о финансировании детских проектов, на которые «зачастую не хватает» средств.

«На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — ответила Глацких.

После того, как ее заявление процитировали многие СМИ, чиновница сказала, что фразу вырвали из контекста и ее слова не так поняли. Однако несмотря на это ее временно отстранили от должности, а Следственный комитет начал проверку расходования средств в ее департаменте.