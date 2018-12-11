Арестованный в Чечне правозащитник Оюб Титиев стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство закона»

Главу грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который находится под арестом в Чечне, наградили франко-германской премией «За права человека и верховенство права». На церемонии вручения премии в Резиденции посла Германии присутствовал главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров.

Медаль «За права человека и верховенство закона»

«Наши две страны, награждая этих лауреатов, отмечают выдающийся вклад правозащитников, деятельность которых слишком часто не получает признания и сталкивается с препятствиями, а также выражают благодарность и признательность всем тем, кто прилагает повседневные усилия для того, чтобы данная декларация соблюдалась не только на бумаге», – цитирует «Мемориал» заявление министерств иностранных дел Франции и Германии.

Среди 15 лауреатов премии в 2018 году правозащитники из Китая, Таиланда, ЮАР, Камбоджи, Ливана, Венесуэлы и других стран.



Напомним, что правозащитник Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года в Чечне и находится под арестом по обвинению в хранении 200 граммов марихуаны. 10 декабря Титиеву на три месяца продлили арест, он будет находиться под стражец до 22 марта 2019 года.

Правозащитник настаивает, что наркотики ему были подброшены, а дело против него сфабриковано.

С 2016 года премия, учрежденная МИД Франции и Германии, вручается людям, которые внесли «выдающийся вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона» в своей стране и на международном уровне.