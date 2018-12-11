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Московский «Локомотив» занял последнее место в группе в Лиге чемпионов

Спорт

 

Футболисты московского «Локомотива» проиграли немецкому «Шальке 04» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда осталась на последнем месте в группе и вылетела из Еврокубков. 

Встреча, проходившая в Германии, закончилась со счетом 1:0.  

Гол в ворота «Локомотива» в добавленное время забил Алессандро Шепф  после подачи с углового. 

Перед игрой «Локомотив» занимал четвертое место в группе, на балл отставая от турецкого «Галатасарая». Чтобы получить путевку в плей-офф Лиги Европы, московской команде было необходимо выиграть в Германии, а «Галатасараю» проиграть «Порту». 

В предыдущем матче Лиги чемпионов железнодорожники обыграли стамбульскую команду «Галатасарай» со счетом 2:0. Эта победа стала  первой доя  «Локомотива» в Лиге чемпионов с 2004 года. 

В текущем сезоне команда проиграла португальскому «Порту»в гостях со счетом 4:1. До этого встреча двух команд закончилась со счетом 3:1. Матчи с «Галатасараем»и немецким «Шальке» также закончились поражениями «Локомотива». 

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локомотив, nt
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