Московский «Локомотив» занял последнее место в группе в Лиге чемпионов

Футболисты московского «Локомотива» проиграли немецкому «Шальке 04» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда осталась на последнем месте в группе и вылетела из Еврокубков.

Терпим поражение на последней минуте в Гельзенкирхине и заканчиваем еврокубковую кампанию в этом сезоне.

Спасибо, что были с нами и верили в нас – мы вернёмся, Лига чемпионов! #ТолькоЛоко #UCL pic.twitter.com/w2L4Os3SLT — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 11, 2018

Встреча, проходившая в Германии, закончилась со счетом 1:0.

Гол в ворота «Локомотива» в добавленное время забил Алессандро Шепф после подачи с углового.

Перед игрой «Локомотив» занимал четвертое место в группе, на балл отставая от турецкого «Галатасарая». Чтобы получить путевку в плей-офф Лиги Европы, московской команде было необходимо выиграть в Германии, а «Галатасараю» проиграть «Порту».

В предыдущем матче Лиги чемпионов железнодорожники обыграли стамбульскую команду «Галатасарай» со счетом 2:0. Эта победа стала первой доя «Локомотива» в Лиге чемпионов с 2004 года.

В текущем сезоне команда проиграла португальскому «Порту»в гостях со счетом 4:1. До этого встреча двух команд закончилась со счетом 3:1. Матчи с «Галатасараем»и немецким «Шальке» также закончились поражениями «Локомотива».