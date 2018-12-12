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В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека и 12 пострадали

Общество

 

В результате стрельбы, которая произошла накануне на рождественской ярмарке в Страсбурге, погибли три человека и 12 пострадали Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает BFM.

По данным источников в полиции, нападавший был ранен и скрылся с места преступления на захваченном такси.

Министр внутренних дел добавил, что в настоящий момент в городе запрещены массовые мероприятия, полиция не исключает версию теракта.

Стрелком оказался 29-летний уроженец Страсбурга, его разыскивает полиция. В 2011 году он был приговорен к двум годам тюрьмы за вооруженное нападение. 

Как сообщает Franceinfo, утром в день нападения мужчина должен был быть арестован по обвинению в убийстве, но успел скрыться от полиции.

Теги:
nt, стрельба
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