В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека и 12 пострадали

В результате стрельбы, которая произошла накануне на рождественской ярмарке в Страсбурге, погибли три человека и 12 пострадали Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает BFM.

По данным источников в полиции, нападавший был ранен и скрылся с места преступления на захваченном такси.

Министр внутренних дел добавил, что в настоящий момент в городе запрещены массовые мероприятия, полиция не исключает версию теракта.

Scene from the French city of Strasbourg after a gunman kills at least three people and wounds a dozen others at the famed Christmas market

📷Abdesslam Mirdass, @JCVerhaegen , Frederick Florin pic.twitter.com/YrYbui2lOt — AFP news agency (@AFP) December 12, 2018

Стрелком оказался 29-летний уроженец Страсбурга, его разыскивает полиция. В 2011 году он был приговорен к двум годам тюрьмы за вооруженное нападение.

Как сообщает Franceinfo, утром в день нападения мужчина должен был быть арестован по обвинению в убийстве, но успел скрыться от полиции.