В Канаде отпустили под залог финансового директора Huawei

В Канаде суд отпустил под залог в 7,5 млн долларов финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает Bloomberg.

Поручителями финдиректора Huawei выступили пять человек: ее муж Лю Сяоцзун и четверо коллег. В случае нарушения Ваньчжоу условий суда или побега поручители потеряют свою активы.

Согласно решеню суда, Ваньчжоу также обязана носить электронный браслет и находится в доме своего мужа в Ванкувере.

В суде 46-летняя Ваньчжоу пожаловалась на ухудшение состояния здоровья. Женщина отрицает предъявленные ей обвинения.

Ранее в Китае задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига. По словам министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудейла, информации о том, что задержание Коврига связано с арестом финансового директора Huawei в Канаде, нет.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Канады задержали финансового директора Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу 1 декабря, об этом стало известно через пять дней.

В Минюсте рассказали, что Ваньчжоу подозревают в попытке обойти американские санкции против Ирана. В чем именно заключалась эта попытка, не уточнялось.

The Wall Street Journal сообщал, что Ваньчжоу задержали из-за транзакций через банк HSBC, который подозревали в переводе средств в страны, находящиеся под санкциями США.