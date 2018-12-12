«Роскосмос» передаст следствию взятые космонавтами образцы обшивки корабля «Союз»

«Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу компании Дмитрия Рогозина.

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», – уточнил Рогозин.

Ранее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в космос, чтобы обследовать обшивку «Союза» и найти причины появления отверстия в бытовом отсека корабля.

Космонавтам удалось найти отверстие и взять образцы герметика.

«Космонавты вырезали образец микрометеоритной защиты корабля и уложили его в изолирующий контейнер», – сообщили в Центре управления полетами.

Как отметили в ЦУПе, отверстие выглядит на блестящем корпусе аппарата как темное пятно. По словам космонавта Кононенко, оно похоже на «расползшегося паука».

Утечка воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю.