Палата представителей Конгресса США выступила против «Северного потока-2»

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой парламентарии выступают за введение санкций против российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bloomberg.

Документ призывает президента США Дональда Трампа использовать все возможные меры для «поддержки европейской энергетической безопасности», а глав европейских стран отказаться от проекта.

В Палате представителей назвали «Северный поток – 2» «значительным шагом назад в обеспечении энергетической безопасности Европы и интересов США».

Отмечается, что хотя резолюция не носит обязывающий характер, она подчеркивает растущее непринятие российского проекта в Конгрессе.

Ранее во время брифинга Государственного департамента США прозвучал призыв к странам Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению Госдепа, чем больше газа Россия будет поставлять в обход Украины, тем сложнее будет сдерживать «российскую военную агрессию».

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.