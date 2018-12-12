ФСБ отчиталась о задержании участника банды Басаева

В Ставропольском крае задержали члена банды террориста Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ставропольском крае задержан гражданин РФ Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения, который доставлен в орган предварительного следствия», — сообщили в ведомстве.

Как пояснила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Казбулатову вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (статья 279 УК РФ, часть 2 статьи 209 УК РФ, статья 317 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать о заключении Казбулатова под стражу.

В конце ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двоих членов банды Басаева Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева.

Напомним, нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики в 2000 году. Тогда погибли 84 человека, еще четыре получили ранения.