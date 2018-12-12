«Левада-центр»: более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Около 42% респондентов рассказали, что никогда не читали Конституцию, а еще 26% опрошенных признались, что хоть и читали, но ничего не помнят, следует из результатов опроса «Левада-центра».

При этом «довольно плохо» основной закон помнят 23% россиян, а свое знание как «довольно хорошее» оценили лишь 9% респондентов.

Социологи также спросили у них, знают ли они, какой праздник отмечается 12 декабря: правильный ответ дал 61% опрошенных, еще 6% назвали другой праздник, а оставшиеся 33% воздержались от ответа.

С тем, что российские власти во всем следуют основному закону, были согласны 37% россиян, еще 39% участников опроса согласились с этим «лишь отчасти». И по мнению 18% респондентов, чиновники «совершенно не соблюдают» Конституцию.

12 декабря в России празднуется день Конституции, и в этом году отмечается 25-летие со дня ее принятия в 1993 году.

Премьер Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной к празднику на сайте правительства, допустил внесение в основной закон «точечных изменений» ради «актуализации статуса органов власти» и «развития тех или иных прав».

В октябре о возможном внесении поправок в Конституцию говорил и глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В своей статье «Буква и дух Конституции» он утверждал, что в главном законе России существует крен в пользу исполнительной ветви власти, и это приводит к отсутствию должного баланса в системе сдержек и противовесов.

Хотя позднее его поддержал профильный комитет Совфеда, в Госдуме с ним не согласились, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его статью «личным мнением».