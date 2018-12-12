Александр Сокуров во время заседания СПЧ попросил у Путина помиловать Сенцова

Обновление 12:35 То, что Сокуров поднимал на заседании вопрос о помиловании Сенцова, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, Путин пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, «не дожидаясь подвижек с украинской стороны».

Режиссер Александр Сокуров во время закрытой части заседания Совета по правам человека (СПЧ) попросил у президента Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом РИА Новости рассказал член совета Игорь Борисов.

«От Сокурова прозвучало это предложение [об освобождении Сенцова], никто больше его [вопрос] не поднимал <..> Президент выслушал и напомнил, что нужно действовать в рамках действующего законодательства, что все действия должны быть в рамках правовой системы», — заявил Борисов.

Заседание проходило 11 декабря, на открытой его части члены совета также спросили Владимира Путина об аресте правозащитника Льва Пономарева за пост в фейсбуке о шествии «За ваших и наших детей», а также о делах «Нового величия» и «Сети», против которых выступали участники этой акции. Путин обещал поручить проверку ареста Пономарева генпрокурору Юрию Чайке, а также обещал «посмотреть» на два других дела.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму. С 14 мая он держал голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России — себя в число лиц для обмена он не включал.

6 октября Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления и находился в медчасти при колонии. 10 декабря ФСИН сообщила, что в соответствии с рекомендациями врача его переводят обратно в отряд, несмотря на проблемы со здоровьем, о которых говорил его адвокат.

Ранее с просьбой о помиловании режиссера к российским властям обращались его мать Людмила Сенцова и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, однако им было отказано, поскольку прошение должен подать сам заключенный