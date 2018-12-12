Роскомнадзор заявил о готовности изменить закон для блокировки Google

Роскомнадзор намерен изменить законодательство, чтобы заблокировать Google, если он не перестанет выдавать ссылки на запрещенный контент. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать», — сказал Субботин.

По его словам, в ведомстве хотят, чтобы поисковик фильтровал такой контент, как детскую порнографию, информацию о суицидах, наркотиках, азартных играх, незаконной продаже алкоголя, экстремизме и терроризме.

При этом Субботин надеется, что все же удастся придти к «конструктивному сотрудничеству», и до такой радикальной меры, как внесения изменений в закон «Об информации», не дойдет.

Напомним, С 1 октября в России вступил в силу закон, который обязывает поисковые системы подключаться к реестру с запрещенной информацией и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, который находятся в этом списке.

В декабре стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к этой системе, глава ведомства Александр Жаров пригрозил компании возбудить еще одно административное дело.

Более того, Reuters со ссылкой на три источника рассказал, что администрация президента совместно с Роскомнадзором разработали законопроект, в котором прописано увеличение штрафа до 1% от ежегодной выручки за нарушение российского законодательства для компаний, занимающихся технологиями. В случае с Google штраф увеличился бы до 450, 2 млн рублей.