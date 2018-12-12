Британские депутаты-консерваторы проведут голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй

Депутаты британского Парламента из фракции Консервативной партии, которую возглавляет премьер Тереза Мэй, собрали нужное число подписей для проведения голосования по вотуму недоверия ей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы комитета 1922 Грэма Брэйди.

Им удалось собрать подписи 48 человек и преодолеть необходимый порог в 15% для запуска процедуры. Теперь голосование состоится 12 декабря в Палате общин с 18 до 20 часов по местному времени (21:00—23:00 мск). Для того, чтобы сместить Терезу Мэй c должности партийного лидера, им будет необходима поддержка больше половины парламентариев-консерваторов (не менее 158 из 315).

Тереза Мэй в своем специальном обращении заявила, что будет бороться против попыток отправить ее в отставку, его видеозапись приводит «Би-би-си». По ее словам, выбор нового лидера в Консервативной партии поставит будущее страны под угрозу и создаст неопределенность в переходный период.

«Новый лидер не определится до установленного законом крайнего срока 21 января, это несет в себе риски того, что контроль за переговорами по Brexit окажется в руках оппозиционных депутатов. У нового лидера не будет времени на новые переговоры по соглашению о выходе из Евросоюза и согласование решения в парламенте до 29 марта,

так что ему придется в качестве первого шага продлить или даже отменить выполнение статьи 50 Договора о Евросоюзе (в которой прописаны сроки Brexit — ред.), что задержит или остановит Brexit»,

— сказала премьер-министр.

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Ранее Мэй перенесла слушания в парламенте страны по поводу соглашения с Евросоюзом (ЕС) о Brexit, назначенные на 11 декабря. Мэй заявила, что поскольку остается «широко распространенная и глубокая озабоченность» по поводу границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, входящей в состав Евросоюза, предложение было бы отвергнуто.

Проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября, а затем его поддержали страны ЕС. После утверждения правительством его должен рассмотреть парламент Великобритании. Если он поддержит принятие документа, то итоговое голосование по нему состоится в декабре 2018 года.