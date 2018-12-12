Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отдельном содержании осужденных за терроризм

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие проекта закона, который предусматривает возможность переводить осужденных за терроризм в другие тюрьмы, чтобы они не отбывали наказание вместе с другими заключенными

По мнению депутатов, такое разделение необходимо, так как осужденные за терроризм могут пропагандировать радикальную идеологию, что «препятствует достижению целей наказания».

Авторы законопроекта предложили наделить сотрудников ФСИН правом определять кого переводить в «тюрьмы для террористов». Основанием для перевода, как уточняется в документе, будет служить наличие информации о «деструктивном воздействии», то есть склонении к изучению, пропаганде и исповеданию идеологии терроризма.

По словам депутата от «Единой России» и одного из авторов документа Адальби Шхагошева, сделать так необходимо, чтобы террористы не смогли отбывать наказание в колониях-поселениях, а только в тюрьме, где предполагается изолированное содержание.

Другой автор законопроекта, депутат от «Единой России» Павел Крашенинников добавлял, что осужденным за террористическую деятельность необходимо считать один день в СИЗО, как один день в тюрьме.

Напомним, о необходимости организовать отдельное содержание лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм заявил президент России Владимир Путин.

Эту идею поддержали и в РПЦ. «Терроризм — это, к сожалению, заразительная идеология. И люди, которые осуждены за терроризм, должны находиться в специальных резервациях, чтобы эта зараза не перекинулась от них на других заключенных, а те, выйдя впоследствии на свободу, не совершили террористических актов», — сказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.