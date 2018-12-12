В Кремле ответили на заявление Порошенко о начале войны

В Кремле расценивают слова президента Украины Петра Порошенко о том, что ситуация в Керченском проливе является войной, как часть его избирательной кампании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны», — повторил Песков.

Слова о войне произнес украинский лидер во время интервью на телеканале Fox News, когда комментировал события в Керченском проливе.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — сказал Порошенко.

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Напомним, конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Весь экипаж был арестован, сейчас украинские моряки находятся в следственном изоляторе.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в некоторых регионах ввели военное положение.