Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены концертов музыкантов по всей стране

Президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека попросил выяснить причины отмены концертов музыкантов в регионах. Об этом ТАСС рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины»,

— заявила она. Омбудсмен также добавила, что информацию об отмене концертов получила от студентов МГИМО и уже направила запрос в столичную прокуратуру.

Напомним, в последнее время после давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок были сорваны концерты рэперов Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang, групп «Френдзона» и IC3PEAK.

В ноябре глава группы «Агора» Павел Чиков без указания источника информации писал в своем телеграм-канале, что «черный список» музыкантов, которых нельзя допускать до выступлений в регионах России, спускается из центрального аппарата ФСБ России.

Znak.com также со ссылкой на неназванные источники писал, что в создании списка принимал участия и Центр по противодействию экстремизма МВД. Их собеседники связали список со взрывом в архангельском управлении ФСБ и стрельбой в Керченском политехническом колледже.